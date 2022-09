După 6 luni de creștere constantă, prețul motorinei a scăzut sub 8 lei pe litru Prețul motorinei a scazut ieri sub 8 lei pe litru, pentru prima oara in ultimele sase luni. Romania are in acest moment al șaselea cel mai mic preț din Uniunea Europeana. Trendul descendent urmeaza linia pe care s-a inscris deja și prețul la benzina, ajuns la 7,15 lei pe litru, in scadere cu aproape 12 % fața de maximul atins in luna iulie a acestui an. In topul țarilor cu cea mai ieftina benzina, Romania se afla acum pe locul 8 in spațiul comunitar. Guvernul va analiza, astazi, ordonanta de urgenta care va prelungi de la 1 octombrie pana la 31 decembrie compensarea cu 50 de bani a pretului pentru… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

