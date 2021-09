Stiri pe aceeasi tema

Compania ACS Industries Europe SRL, care activeaza in zona parcului industrial de pe strada Trascaului din Turda (in spatele fabricii Rigips), are in intenție extinderea activitații de producție,...

Societatea comerciala DRANKA BOD SRL din Turda, cu punct de lucru situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 4, angajeaza AJUTOR DE BUCATARIE. Se cere seriozitate. Pentru detalii, sunați la: 0755.950.980...

Imediat dupa „bilanțul" facut de primarul Matei Cristian cu privire la șantierele deschise in Turda și la strazile deja modernizate, au și aparut reacțiile nemulțumiților care contesta calitatea...

Incepand de azi lucrarile de pictura ale artistului plastic turdean Oleg Rusnac pot fi admirate la Galeria de arta a Bibliotecii Municipale "Teodor Murașanu" Turda. Expoziția cu picturile sale se va...

Un turdean, Dumitru Bumbea (Didi), și-a propus sa faca traseul de la Paris la Turda de peste 2.000 de kilometrii cu bicicleta in aproximativ 10 zile. Didi este stabilit in Franța și a inceput aceasta...

Fuego, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, a vizitat Turda și și-a adus aminte de copilarie.

La data de 15 iunie a.c., in jurul orei 00.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator auto in varsta de 41 de ani, din Turda, care se deplasa pe strada Ștefan cel...