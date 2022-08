Stiri pe aceeasi tema

- 32 de adolescenți care au promovat bacalaureatul au fost premiați cu ajutorul Asociației Grupul Zambetul Nostru. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, și Vernica Lacramioara, secretarul general al județului. ”Avem in județ copii cu adevarat speciali care au reușit…

- Conducerea Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a participat in intervalul 24 – 25 iunie la lucrarile Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si de Stiintele Vietii din Romania.Presedintia consortiului a fost preluata de catre USV Iasi,…

- O cearta telefonica putea duce la o tragedie, in aceasta dimineața, in Cluj-Napoca. Un tanar de 32 de ani, care statea in chirie intr-un apartament al unui bloc de pe strada Grigore Moisil, și-a dat foc locuinței, dupa ce s-a certat cu iubita la telefon. Vecinii povestesc ca barbatul ar fi facut scandal…

- Miercuri, 15 iunie, 14 copii din cadrul Direcției de Asistența Sociala Buzau – Centrul Phoenix au plecat in excursie impreuna cu jandarmii buzoieni, care le-au oferit o experiența inedita. La aceasta și-a dat concursul și Muzeul Județean Buzau, care a sprijinit demersul IJJ Buzau. Pe langa distracția…

- Un proiect initiat de parlamentari USR PLUS, adoptat marti de Senat, prevede o pedeapsa cu inchisoarea de la 2 pana la 7 ani, in cazul vanzarii sau cumpararii unui copil, prin ocolirea procedurii de adoptie, potrivit Agerpres. Proiectul are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.273/2004 privind…

- Sylvia Hoisie a studiat medicina la Iasi, dupa care s-a angajat la Institutul Cantacuzino, in același oraș, unde a devenit unul dintre cercetatorii care, la inceputul anilor ‘60, au inventat cunoscutul medicament Polidin, stimulator al imunitatii utilizat zeci de ani de o tara intreaga. Supranumita…

- Mulți dintre noi viseaza sa iasa la pensie fara o zi de munca. Deși acesta pare doar un vis, un barbat a reușit sa fenteze statul și sa obțina lejer banii la batranețe. Cu toate ca pare greu de crezut, aceasta este povestea lui Carlo Cani care a reușit sa iasa la pensie la varsta de 60 de ani, fara…

- Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala și cu sprijinul Ateneului Național Iași, organizeaza cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie, o actiune cultural-caritabila pentru copiii familiilor defavorizate din monitorizarea Centrului Hecuba. Miercuri, 1 iunie, de la ora…