- Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan formeaza unul dintre cele mai frumoase și unite cupluri din showbiz-ul autohton. Sunt impreuna mai peste tot, caci Rareș ii este impresar inca de la debutul artistei in muzica populara. Cei doi și-au creat o lume desprinsa din povești in care domnesc liniștea, ințelegerea…

- Sfarșit sumbru, pentru un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna buzoiana Robeasca. Barbatul, tata a trei copii, s-a spanzurat de o grinda in fața celor mici, dupa ce luni de zile se luptase cu o depresie in urma unui accident. Soția nu are nici de unele și, colac peste pupaza, urmeaza sa fie data…

- VISURI LA CHEIE 13 NOIEMBRIE 2019. Eduard are 8 ani și s-a nascut cu o boala cruda, o boala care ii marcheaza toata viața și il va ține in scaunul cu rotile: "Sa știți ca nu o sa mearga niciodata" – au fost cuvintele pe care mama, Gabriela, le-a auzit de la medic in primele clipe de viața ale copilului.…

- Viața cu 6 copiii este frumoasa, dar și complicata pentru Anca Serea și Adrian Sina, care trebuie sa faca fața cerințelor și provocarilor fiecarui membru al familiei. Prin urmare, un ajutor extern le este necesar. In urma cu trei saptamani, Anca Serea anunța ca e in cautare de bona, principala cerința…

- Sfarșit tragic pentru o tanara, la scurt timp dupa ce a avut parte de cel mai frumos și emoționant eveniment din viața ei. Femeia s-a stins din viața la doar 30 de ani, din cauza unei boli crunte.

- Fericire mare in familia Ioanei Grama! Vloggerița a adus pe lume in noaptea de sambata spre duminica o fetița sanatoasa, pentru care a ales numele Ayana. La cateva ore de la naștere, micuța și-a cunoscut bunica, iar Ioana Grama a fotografiat momentul.

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 42 de ani din Mures. Omul a murit inghitit de pamant in timp ce lucra la reteaua de canalizare in curtea unui imobil. Angajat la o firma specializata, muncea de cateva zile acolo, pe buldoexcavator, alaturi de echipa.

- Sfarșit oribil pentru o fata de numai 10 ani. Copila a mers sa inoate intr-un rau, acolo unde s-a și distrat de minune in ziua respectiva. Cateva zile mai tarziu, tragedia a lovit ca un trasnet, iar fetița se zbate intre viața și moarte, cu doar 3% șanse de supraviețuire.