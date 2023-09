După 12 eșecuri consecutive, un bărbat a apelat la o înșelătorie încredibilă pentru a-și lua carnetul de șofer Un barbat din Ghana care locuiește in Belgia a devenit atat de frustrat de faptul ca pica mereu la partea teoretica a examenului de conducere, incat a platit o sosie pentru a da examenul in locul sau. Serge, un imigrant ghanez care locuiește in Grammont, Belgia, se straduia de mai bine de un an sa promoveze examenul pentru permisul de conducere. Barbatul obținuse deja un permis in țara sa de origine, dar nu-l putea folosi pentru a conduce o mașina in Belgia, iar partea teoretica a examenului ii dadea mari batai de cap, scrie odditycentral.com. Serge a incercat și a picat examenul de 12… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

