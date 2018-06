Stiri pe aceeasi tema

- In februarie, Carrefour a raportat pierderi anuale de 531 de milioane de euro, din cauza costurilor legate de deprecierea activelor fostelor magazine DIA si de problemele din Italia. Carrefour nu a găsit cumpărători pentru 227 dintre cele 273 de foste magazine DIA din Franţa pe care…

- RTB House, companie globala care ofera servicii de retargeting bazate pe deep learning pentru advertiserii online de top, a anuntat extinderea operatiunilor in Statele Unite, cu trei noi birouri in Boston, Chicago si New York, principalul hub in America. Potrivit datelor Zenith, valoarea spatiilor…

- Walmart, cel mai mare retailer mondial, va plati 16 miliarde de dolari pentru o participatie de aproximativ 77% in site-ul de vanzari online Flipkart, din India, castigand astfel lupa cu rivalul Amazon pe una din...

- Walmart, cel mai mare retailer mondial, va plati 16 miliarde de dolari pentru o participatie de aproximativ 77% in site-ul de vanzari online Flipkart, din India, castigand astfel lupa cu rivalul Amazon pe una din cele mai mari piete emergente din lume.

- Board-ul gigantului din comertul online indian, Flipkart, a aprobat tranzactia prin care un grup condus de Walmart va achizitiona o participatie de 75% in lantul de magazine, potrivit CNBC. Japonezii de la SoftBank isi vand intreaga participatie de peste 20% pe care o detin in Flipkart,…

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times. Proiectele ar urma sa genereze venituri de cel putin 25 de miliarde…

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times. Proiectele ar urma sa genereze venituri de cel putin 25 de miliarde de dolari.…

- Cea mai mare companie americana din domeniul comertului cu amanuntul la nivel mondial, Walmart a anuntat miercuri ca anul acesta isi va exinde serviciul de livrare pentru produsele alimentare in peste 100 de magazine din SUA, relateaza Business Insider. Serviciul care ofera livrare in doar…