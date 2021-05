Cantaretul olandez Duncan Laurence, castigatorul Eurovision Song Contest 2019, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus - o noua problema pentru editia din acest an, organizata in tara sa natala, la care artistul urma sa prezinte o noua melodie, informeaza DPA.



Laurence prezinta doar simptome usoare, au precizat joi organizatorii concursului, insa va intra in carantina cele sapte zile minim necesare, si, prin urmare, nu va putea canta live.



Vedeta de 27 de ani, care urma sa prezinte o noua piesa in timpul finalei de sambata de la Rotterdam, "va aparea insa in spectacol…