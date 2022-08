Stiri pe aceeasi tema

- Bibliotecarul hunedorean Avram Iancu este cunoscut drept un personaj caruia ii plac foarte mult provocarile, unele destul de periculoase. A traversat Canalul Manecii, a inotat pe tot cursul fluviului Dunarea, iar acum o saptamana „a dovedit” prin apa și distanța dintre Anglia și Țara Galilor. Cea mai…

- Prefectura Dolj a anuntat marti ca suspenda activitatea feribotului care deservește linia Oreahovo – Bechet, din cauza nivelului foarte scazut al fluviului Dunarea. Acum, toți șoferii care ar fi trebuit sa treaca granița pe la Bechet sunt redirecționați catre Turnu Magurele sau Calafat, vami aflate…

- Trei barje sarbesti incarcate cu cate 1.200 de tone de carbune fiecare sunt blocate de peste doua saptamani pe Dunare, in zona localitatii Zimnicea, din cauza scaderii nivelului fluviului, iar in contextul temperaturilor mari carbunele s-a aprins si arde mocnit, fara flacara. O interventie de stingere…

- Sorin Grindeanu a declarat joi ca incidentul de pe barjele sarbe pline de carbuni aprinși de la caldura s-a produs din cauza faptului ca Bulgaria nu a curațat (dragat) partea sa din Dunare. ”Din cauza faptului ca nu s-au facut lucrarile de dragare, nu au putut circula barjele. Ieri au incercat sa intre…

- Situația este critica pe Dunare, unde nivelul apei scade alarmant de la o zi la alta, din cauza secetei. La Calafat, porțiunea romaneasca a fluviului a secat și navigația a devenit, practic, imposibila.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca o mare parte din țara este afecta de seceta, in diferite stadii. Dunarea a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani. In aceste condiții, Guvernul cere populației sa nu faca risipa de apa. De asemenea, premierul Nicolae Ciuca le-a cerut ministrilor…

- Publicatia Ukrainian Shipping Magazine acuza autoritatile din Romania ca pun in pericol exporturile pe cale maritima ale Ucrainei pentru ca nu vor sa ia in considerare propunerile partii ucrainene. S-a format o aglomeratie de aproximativ 90 de nave in apropierea canalului maritim Sulina. Partea romana…

- La data de 16 mai 1972, a fost inaugurat Sistemul hidroenergetic Portile de Fier I, cu o putere de 1050 MW, in partea romaneasca si tot atat in partea iugoslava; lucrarile sistemului au inceput in septembrie 1964.Hidrocentrala Portile de Fier I este cea mai mare hidrocentrala de pe fluviul Dunarea si…