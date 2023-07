Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea nivelului Dunarii cauzeaza probleme la Trecere Bac Galați-Tulcea. Operatorul de transport a anunțat ca incepand de marți, 4 iulie 2023, nu mai poate fi asigurata traversarea pentru autocare, trailere, platforme și vehicule agabaritice cu garda joasa.

- Eveniment Doi barbați care au cazut de pe skijet in apele Dunarii au fost salvați de pompieri iunie 29, 2023 23:21 In aceasta seara, in jurul orei 20.30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Turnu Magurele au intervenit prompt in ajutorul a doi barbați, cu varste cuprinse intre 35 și 40 de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Poliției de Frontiera Berzasca impreuna cu polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Caraș-Severin au descoperit in apele fluviului Dunarea peste 200 m plase de pescuit folosite in perioada de prohibiție. In data de…

- Peste 8 lei un metru cub. Este pretul pe care locuitorii din Galati si Braila trebuie sa il plateasca pentru apa potabila, desi ambele orase se afla pe malul Dunarii. Este cel mai mare pret din tara, aproape dublu fata de cel din orase precum Arad, Giurgiu sau Alba Iulia.

- O pereche de lebede negre, mai multe gaște și rațe mandarin iși au casa pe un ponton de pe faleza Dunarii din Braila. Au fost aduse acolo de proprietarul spațiului, acum cațiva ani, iar in prezent sunt noua atracție pentru localnici.

- Vin din ce in ce mai multe vești bune de la Universitatea „Dunarea de Jos‟ din Galați (UDJG). Despre ce este vorba? „Ministerul Educației a emis ordinul privind acreditarea domeniului de doctorat «Drept» in cadrul Școlii Doctorale «Științe socioumane», organizata la Universitatea «Dunarea de Jos» din…

- In perioada 3 ndash; 9 aprilie a.c., politistii de la transporturi au desfasurat, la nivel national, operatiunea "WATERSEC 2023", pentru cresterea sigurantei navigatiei pe fluviul Dunarea, protejarea ecosistemului de pe tot cursul Dunarii, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea si combaterea pescuitului…

- ”Cifra de afaceri din industrie, a crescut in termeni nominali, in perioada 1.I-28.II.2023, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2022, pe ansamblu, cu 6,8%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+7,5%). Industria extractiva a scazut cu 5,7%. Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…