Dumnezeu ne dă…! Cel mai bun la matematică în lume! Va pleca! Romania, locul patru in lume la Olimpiada de Matematica, datorita celor sase tineri pasionați de aceasta disciplina, membri ai lotului țarii noastre. David a luat punctajul maxim. Mai bine nu se poate! Și-a descoperit pasiunea pentru matematica de mic. Este in clasa a XII-a la Liceul International de Matematica din Bucuresti. Știe cum a ajuns sa faca performanța și cum se poate menține. Nu vede vreo perspectiva in țara, va pleca. In universitați nu sunt dotari, dupa nu au posibilitați sa evolueze. Aurul la Olimpiada Internationala din Japonia ii recomanda pentru orice iși dorește sa realizeze.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

