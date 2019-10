Stiri pe aceeasi tema

- "Blocul National Sindical a sustinut in intalnirea din aceasta seara o alta valoare a salariului minim. Propunerea Guvernului o stiti - 2.262 de lei. Blocul National Sindical a sustinut ca salariul minim sa fie 2.495 de lei de la 1 ianuarie 2020. Pe ce ne bazam aceasta propunere? Inainte de toate, analizele…

- 'Blocul National Sindical a sustinut in intalnirea din aceasta seara o alta valoare a salariului minim. Propunerea Guvernului o stiti - 2.262 de lei. Blocul National Sindical a sustinut ca salariul minim sa fie 2.495 de lei de la 1 ianuarie 2020. Pe ce ne bazam aceasta propunere? Inainte de toate,…

- Blocul National Sindical a sustinut în cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, sa fie 2.495 de lei, fata de propunerea Guvernului - 2.

- Blocul National Sindical a sustinut in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, sa fie 2.495 de lei, fata de propunerea Guvernului - 2.262 de lei, a declarat presedintele Blocului…

- „Ma bucur ca ai dat aceasta veste, Marius Budai, ca vrem sa majoram salariul minim cu 100 de lei", a spus Viorica Dancila, citata de Mediafax. Conform programului de guvernare al executivului demis, „salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul…

- Cu referire la anunțul ca va crește salariul minim cu 100 de lei, Ludovic Orban a declarat ca "Mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei sau cate un leu... Baieții aștia nu ințeleg, oamenii aștia nu ințeleg ca ei au fost demiși prin moțiune de cenzura, ca nu mai pot sa se comporte ca…

- Pactul pentru bunastare propus de PSD contine masuri adresate doar unei parti a populatiei Romaniei, in contextul in care inegalitatile se consolideaza an de an, considera reprezentantii Blocului National Sindical (BNS). "Blocul National Sindical a luat act de propunerea PSD cu privire la asumarea unui…