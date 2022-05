Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși praznuiesc prima duminica dupa Paște, zi in care este pomenit Sfantul Apostol Toma, numita și Duminica Tomii. Aceasta sarbatoare incheie Saptamana Luminata. In aceasta zi, Mantuitorul li S-a aratat ucenicilor pentru a doua oara dupa Inviere. Dintre toti apostolii, singurul Toma nu…

- Duminica Tomii 2022. Obiceiuri și tradiții. Ce nu e bine sa faci in aceasta zi Duminica Tomii se sarbatorește in fiecare an, in prima duminica dupa Pasti. Aceasta sarbatoare incheie Saptamana Luminata. In aceasta zi, Mantuitorul li S-a aratat ucenicilor pentru a doua oara dupa Inviere. Dintre toti apostolii,…

- Saptamana Luminata este așteptata de toți credincioșii, iar aceste zile sunt despre iertare și iubire. Oamenii rostesc o rugaciune frumoasa despre care se spune ca aduce pace in suflet și armonie. Rugaciune in Saptamana Luminata In fiecare seara dupa Invierea lui Iisus Hristos, credincioșii rostesc…

- Tradiții și obiceiuri in Vinerea Mare. Ce este important sa respectam in aceasta zi. Vinerea Mare este o zi importanta pentru creștini, pentru ca este ziua in care Iisus Hristos a fost patimit și rastignit. Din acest motiv, sunt multe tradiții și obiceiuri care sunt respectate in aceasta zi sfanta.…

- Am intrat in Saptamana Patimilor, Saptamana Mare pentru credinciosii ortodocsi, zile in care, potrivit invataturilor crestine, Mantuitorul a patimit pentru iertarea pacatelor noastre, ale oamenilor. Batjocorit si rastignit pe cruce, Iisus Hristos ne a daruit pilda smereniei, a credintei nestramutate,…

- Peste 20 de mașini de mare tonaj au pornit astazi din Bistrița, intr-un convoi umanitar care transporta peste 150 de tone de alimente și medicamente oamenilor din Ucraina. Preoți din toate cele 9 protopopiate ale Arhiepiscopiei Clujului – inclusiv Bistrița și Nasaud – au fost prezenți azi la Bistrița.…

- In raport cu Dumnezeu, iubiti credinciosi, cu totii ne regasim in parabola pe care a rostit-o Mantuitorul nostru Iisus Hristos, pentru ca oricat am vrea noi de mult sa fim fii adevarati, nu suntem consecventi si devenim adesea fii risipitori. Orice pacat pe care-l savarseste omul este o risipa si, ...

- Dupa Nasterea Domnului Iisus Hristos, trecand patruzeci de zile, Maica Sa, Preacurata si Preabinecuvantata Fecioara Maria, a plecat din Betleem cu Sfantul Iosif, si au venit la Ierusalim, in Biserica lui Dumnezeu, purtand pe Hristos Pruncul. Au mers sa implineasca Legea Domnului si sa se curateasca…