Duminica va avea loc pe strazile din Iasi o procesiune solemna realizata de catre Biserica Romano-Catolica din Iasi, pentru a celebra sarbatoarea Trupului si Sangelui lui Cristos. Va avea loc o Sfanta Liturghie de la ora 17.00, prezidata de PS Iosif Paulet, episcop catolic de Iasi, cu participarea PS Petru Gherghel, episcop emerit, si a celorlalti preoti din catedrala, dupa care se va porni in procesiune pe strazile orasului, facandu-se rugaciuni pentru oras si pentru tara. Procesiunea cu Preasfantul Sacrament (Sfanta Impartasanie) va incepe in jurul orei 18.00, dupa Sfanta Liturghie, si se va…