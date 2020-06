Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Duminica Mare sau Rusaliile. Sarbatoarea e cunoscuta si sub numele de Coborarea Sfantului Duh.Enoriasii merg la biserica unde sunt oficiate slujbe precum cea din ziua de Paste.

- Credincioșii ortodocsi și cei greco-catolici sarbatoresc, maine, Pogorarea Duhului Sfant sau Rusaliile, un praznic cu data mobila, celebrat in fiecare an la 50 de zile dupa Sfintele Pasti. Supranumita a Cincizecimii, Duminica Rusaliilor face trimitere la Vechiul ... The post Pogorarea Duhului Sfant.…

- RUSALII 2020. Cine sunt Rusaliile Potrivit credintei populare, "Rusaliile" sunt spirite rele, numite si iele, scrie crestinortodox.ro. Se mai spune despre Rusalii ca sunt fiicele lui "Rusalim imparat", acesta fiind o personificare a cetatii Ierusalim. Ele stau pe pamant o luna, timp in care nu pot…

- Joi, 28 mai, este sarbatorita Inalțarea Domnului. Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Domnului la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din cea de-a patra saptamana dupa Pasti. In aceasta zi, Mantuitorul Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Muntele Maslinilor. La aceasta minune au mai luat parte…

- Crestinii ortodocsi ii celebreaza maine pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, fiind recunoscuti in istorie, in special in cea crestina, ca fiind cei care au ridicat prigoana asupra crestinilor din primii ani de dupa nasterea Mantuitorului, dedicandu-si apoi domnia in spiritul promovarii crestinismului…

- Rusaliile 2020 reprezinta o sarbatoare creștina importanta, prilej cu care angajații au zile libere legale. Afla cand sunt Rusaliile 2020, atat ortodoxe, cat și greco-catolice și care sunt obiceiurile legate de aceste zile. Sarbatoarea de Rusalii este una dintre cele mai vechi sarbatori creștine, alaturi…

- Denumirea de "Vinerea Seaca" a fost data acestei zile intrucat este o zi de post negru. Exista credinta ca cine tine post negru in Vinerea Mare va fi ajutat de Dumnezeu sa-i mearga bine tot anul, sa fie ferit de nevoi si de necazuri. De asemenea, se crede ca, daca tii post negru in aceasta zi, vei…

- Scrisoarea deschisa a unui preot, distribuita de zeci de mii de romani, prin care acesta il ruga sa permita deschiderea bisericilor, s-ar parea ca l-a sensibilizat pe secretarul de stat Raed Arafat.