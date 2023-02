Pregatirea pentru Postul cel Mare a continuat si astazi, la Sfanta Liturghie, in Biserici, cand ne-a fost pusa inainte Evanghelia Infricosatoarei Judecati. Aceasta pentru ca in Biserica Ortodoxa, a treia duminica din perioada Triodului, respectiv ziua de19 februarie in acest an, este numita in calendarul bisericesc „a Infricosatoarei Judecati” sau „a Lasatului sec de carne”. … Articolul Duminica Infricoșatoarei Judecați. Obiceiuri creștine apare prima data in Opinia Buzau .