”Sunt celebru, scoate-ma de aici!” revine in grila Pro TV dupa 7 ani de la prima ediție. 12 celebritați s-au prins in acesta aventura ce are loc in Republica Dominicana. Inca de la sosirea lor in campusul emisiunii concurenții au fost intampinați cu un meniu aparte: frigarui de insect, ochi de vaca, creier pe pat de gandaci ori tarantula la gratar. In urma ”apetisantei” cine, doi dintre concurenți vor fi desemnați drept lideri de echipa. Cei 12 vor intra intr-o competiție acerba pentru titlul de ”Rege” ori ”Regina a Junglei”. ”Cand oamenii vad prin ce trec concurenții de la Sunt celebru, scoate-ma…