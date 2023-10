Duminica a XXVIII-a din Timpul de Peste An (A)

Stiri pe aceeasi tema

- Lecturile sfinte din aceasta duminica ne prezinta o imagine comuna atat in Vechiul cat și in Noul Testament: cea a viei. Atat profeții, cat și Isus au folosit imaginea viei pentru a descrie, pe de o parte, iubirea lui Dumnezeu fața de poporul sau, iar, pe de alta parte, nerecunoștința oamenilor fața…

- In fragmentul Evanghelic din aceasta duminica, Isus ne prezinta o alta parabola despre imparația cerurilor (Mt 20,1-16) și ne demonstreaza inca o data ca logica lui Dumnezeu difera mult de logica noastra umana. Isus aseamana imparația cerurilor cu stapanul unei podgorii care, dis-de-dimineața, trimite…

- „Suferi de pe urma nedreptații unui om rau? Iarta-l, ca sa nu fiți astfel doi oameni rai”, spunea sfantul Augustin. Saptamana trecuta, Isus ne-a vorbit in Evanghelie despre corectarea fraterna, ceva ce ne place sa facem, dar nu prea vrem sa primim. Evanghelia din aceasta duminica ne vorbește despre…

- „Daca fratele tau greseste impotriva ta, mergi si mustra-l numai intre patru ochi!”. Cum atragem atenția celui de langa noi atunci cand greșește? Intr-o lume insetata doar de senzațional și de scandaluri, indemnul lui Isus din aceasta duminica pare sa fie depașit, invechit, inapoiat. „Cum sa nu afle…

- In fragmentul evanghelic din aceasta duminica il intalnim pe Isus intr-un loc retras alaturi de ucenicii sai. In acest context, el le adreseaza discipolilor doua intrebari. Prima: „Cine spun oamenii ca este Fiul Omului?”, iar a doua: „Dar voi cine spuneti ca sunt?”. Lansand aceste intrebari, Isus…

- Am sarbatorit la data de 15 august Adormirea Maicii Domnului, o zi a Mamei lui Isus, o zi a Mamei noastre cerești. Ea este un model de credința pentru noi, creștinii, și, in același timp, ne indica și destinația pelerinajului pamantesc: prin inalțarea ei cu trupul și cu sufletul la cer ne amintește…

- „Curaj! Eu sunt, nu va temeți!” Cand și unde il intalnim pe Dumnezeu? Duminica este o zi in care cautam sa acordam mai mult timp celor dragi, celor din familie, noua inșine și lui Dumnezeu. Dar il gasim prezent pe Dumnezeu doar o data pe saptamana, participand la Sfanta Liturghie? Știm ca este prezent…

