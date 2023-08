Duminica a XIX-a din Timpul de peste An (A)

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul lucrarilor de excavare pentru construirea unei sali de sport in incinta Școlii gimnaziale nr. 2 din Manastirea Cașin, un element de muniție ramas neexplodat din timpul Primului Razboi Mondial a fost descoperit accidental, informeaza primaria din comuna. In momentul in care șeful de șantier…

- ,,L-ați luat pe Dumnezeu de prost?” Original in predici și imbranceli, preotul Calistrat de la manastirea Vladiceni-Iași susține ca zeciuiala biblica inseamna (și) ca 10% din caștigul la nunta trebuie dat Bisericii. Suparat pe faptul ca tinerii/ tomnaticii/ iernaticii insuraței inca nu pricep asta,…

- De la inceputul acestei saptamani și pana in prezent, Centrul Mobil pentru Raspuns in Situații de Urgența al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bacau a desfașurat activitați de informare preventiva in cateva comune din județul Bacau. Comunele vizate au fost Saucești, Colonești, Podu Turcului…

- In fața temperaturilor ridicate din aceste zile, voluntarii Subfilialei Comanești s-au mobilizat pentru a veni in sprijinul comunitații. Incepand de astazi, ei vor fi prezenți in centrul orașului, langa biblioteca orașeneasca, pentru a oferi un pahar racoritor de apa cetațenilor și pentru a masura tensiunea…

- Lumea Tescanilor este buna, frumoasa, spirituala și traiește prin artiști și faptele lor. In fiecare an, aici se intampla o calatorie printre varste și arte, pentru ca de la tineri talentați, pana la artiști consacrați, toți iși gasesc loc bun aici. Primul eveniment al acestui an, care inseamna și prima…

- Duminica a V-a dupa Rusalii. O demonstrație despre strafunduri pustiite, duhuri ce inrobesc, vindecare, libertate și Inviere. Un prilej de a ni se arata slava lui Dumnezeu. O tandrețe a Mantuitorului fața de firea umana, fara precedent ori asemanare. Un fel de nevedere al adevaratului caștig, pentru…

- In urma acțiunii de control desfașurate in timpul balciului care a avut loc saptamana trecuta in centrul orașului, echipele mixte de control formate din lucratori ai DSVSA, DSP și OPC, sub coordonarea IPJ Bacau, au aplicat un numar de 12 contravenții in valoare totala de peste 35.000 de lei. Cele mai…

