Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Maramureș a finalizat lucrarile de cadastru in comuna Poienile de sub Munte, din județul Maramureș. Proprietarii celor peste 14.000 de imobile vor primi, in curand, noile carți funciare. Lucrarile s-au desfașurat in cadrul Programului național de…

- A doua zi de Rusalii, luni, 5 iunie, la Ungheni a avut loc Slujba de tarnosire a Bisericii parohiei Ungheni II, la care Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei a fost prezent.Alaturi de un sobor de preoți și diaconi, IPS Irineu a oficiat slujba de tarnosire a bisericii cu hramul…

- Pr. prof. dr. Constantin Necula se va afla in aceasta saptamana in Maramureș. Vineri, 9 iunie, incepand cu ora 18.00, parintele va susține conferința cu tema „Sfințirea vieții in Hristos”, la Casa de Cultura a orașului Seini. Sambata, 10 iunie, de la ora 18.00, va sustine conferința cu tema „Vino și…

- Fericiții Episcopi Martiri greco-catolici romani au fost cinstiți la Baia Mare printr-un program de rugaciune care cuprins o seara de veghe (joi, 1 iunie) și Sfanta Liturghie celebrata de Preasfinția Sa Vasile, vineri, 2 iunie 2023, la biserica „Sfanta Maria” din Baia Mare. Au concelebrat preoții slujitori…

- Preasfinția Sa Vasile Bizau, episcop de Maramureș, s-a aflat duminica, 28 mai, in parohia greco-catolica Vișeu de Sus, pentru a celebra Sfanta Liturghie Arhiereasca, precum și sfințirea Mesei de Altar și a icoanelor de pe iconostasul bisericii. In Masa Sfantului Altar au fost așezate moaștele Sfinților…

- Pe traseul alpin Iezer care duce spre statia meteo din Muntii Rodnei au fost indentificate in zapada urme de urs, a anuntat, marti, rangerul Viorel Coroian. „Atentie! Ursoaica cu pui. Pe traseul spre statia meteo Iezer, Pietrosul Rodnei”, a avertizat Viorel Coroian. De asemenea, marti, biroul de comunicare…

- Duminica, 28 mai, incepand cu ora 10:30, Parohia greco-catolica Fericitii Episcopi Martiri Vișeu de Sus va invita sa luați parte la Sfințirea mesei de altar și a icoanelor de pe iconostas, oficiata de Preasfinția Sa Vasile Bizau, episcop de Maramureș. Randuiala de Sfințire va fi urmata de Sfanta Liturghie…

- Sambata, 20 mai, va avea loc, la biserica greco-catolica din Șișești, Intalnirea Tinerilor din Eparhia de Maramureș. Tema Intalnirii este: „Ridicandu-se Maria s-a dus in graba” – Luca 1,39. Ca in fiecare an, programul va cuprinde atat momente spirituale, rugaciune comuna, cat și momente de joc și relaxare,…