Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre una dintre probele de concurs din cadrul competiției International Mountain Rescue Race Romania 2023, derulata in perioada 20-23 martie, in stațiunea Ranca, din județul Gorj! In acest context, cele aproximativ 50 de echipe de salvamont din Romania, Italia, Germania,…

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Romania, Ungaria si Slovacia au discutat luni schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie la vehiculele…

- Deși mașinile nu sunt chiar cel mai mare poluator din UE, Comisia Europeana are planuri marețe și vrea ZERO emisii de noxe. Producatorii auto, in schimb, susțin ca planurile sunt nerealiste și vor duce la o criza in industria europeana de profil. Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia,…

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Romania, Ungaria si Slovacia au discutat luni schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie la vehiculele…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…

- Normele de poluare pentru mașinile noi: Statele UE incep sa dea inapoi cu privire la schimbarile propuse pentru 2035 Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule,…

- Intre statele membre ale Comisiei Dunarii, organismul internațional care se ocupa de asigurarea condițiilor de navigație pe Dunare se afla și Federația Rusa, deși e situata la mii de kilometri distanța de bazinul hidrografic al Dunarii și nu are pe teritoriul sau nici macar vreun afluent care sa justifice…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…