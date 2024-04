Stiri pe aceeasi tema

- Alb-verzii raman o sperietoare pentru caraseni. Dupa ce i-a amanat revenirea in „B” cu un an in vara lui 2022, CSC Dumbravita a invins-o din nou pe CSM Resita, azi, la limita, in play outul Ligii 2, scor 1-0, dupa o reusita spectaculoasa a golgheterului Dragan Paulevici. Ce-i adevarat, in sezonul regular…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 1-1, cu CSM Reșița, in prima etapa a Play-out-ului Ligii 2. Partida a avut loc astazi, de la ora 11, pe Stadionul ”Mircea Chivu” Reșița. Gazdele au deschis scorul in minutul 19, cand Marian Draghiceanu l-a invins cu stangul pe Moroz din interiorul careului…

- Surpriza frumoasa in etapa a doua din play-off, in prima liga de futsal. CFR Timisoara a reusit imposibilul si s-a impus pe terenul campioanei, United Galati, formatie neinvinsa pana in acel moment. Partida din Sala Dunarea a fost echilibrata, dar banatenii au avut un plus de prospetime si inteligenta…

- CSC Dumbravita incheie sezonul regular din Liga a II-a cu un meci pe teren propriu, in compania unei formații deja calificate matematic in play-off, FK Csikszereda. Partida va avea loc sambata, la ora 14.00 – la fel ca intreaga etapa a 19-a – pe stadionul „Ștefan Dobay”. Meciul nu va fi televizat, dar…

- CSM Ceahlaul Piatra-Neamț a pierdut meciul disputat astazi, 10 martie, pe terenul formației Csikszereda Miercurea-Ciuc. Gazdele au invins cu 2-0 (2-0), golurile fiind inscrise de Jelena 3 (p) și 23. Antrenorul principal Cristian Pustai a folosit urmatoarea formula de echipa: Krell-Albino (Jalba 46),…

- CSC Dumbravita incepe oficial 2024 asa cum l-a terminat pe 2023, in corzi si fara gol marcat. Echipa banateana a fost invinsa pe teren propriu de Unirea Slobozia, echipa ce devine principala favorita la promovare. Partida a fost in mare parte echilibrata, dar cu oaspetii mult mai activi. O echipa matura…

- CSC Dumbravita anunta ca a ajuns la un acord cu Cristian Scutaru, experimentatul fundas central cu o bogata eperienta la nivelul primelor ligi din Romania. El a semnat o intelegere valabila pana in vara, cu optiune d eprelungire pentru urmatorul sezon. Nascut la 13 aprilie 1987 la Reșița, a evoluat,…

- CSC Dumbravita a ieșit din cantonamentul desfașurat la Covaci printr-un nou test – al șaselea din aceasta iarna – disputat pe terenul sintetic din Santana, cu SCM Zalau. Liderul Seriei a 10-a din Liga a III-a s-a impus cu 1-0. Partida s-a disputat sub semnul echilibrului, cu momente de dominare imparțite…