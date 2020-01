Stiri pe aceeasi tema

- Duma de stat aprobat joi cu unanimitate de voturi si dupa mai putin de doua ore de dezbateri toate propunerile pentru revizuirea Constitutiei pe care presedintele Vladimir Putin le-a dezvaluit cu doar trei zile inainte, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Am dat dovada de o puternica unitate", a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a depus luni la Parlament propunerile sale de amendare a Constitutiei, la mai putin de o saptamana de la anuntul sau surpriza privind o reforma a sistemului politic. Deputatii rusi ar urma sa discute joi amendamentele liderului de la Kremlin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a depus luni la parlament propunerile sale de amendare a Constitutiei, la mai putin de o saptamana de la anuntul sau surpriza privind o reforma a sistemului politic, transmite AFP. Proiectul de lege, publicat pe site-ul Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului),…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a trimis Parlamentului un pachet de amendamente considerate o incercare de a-si asigura acapararea puterii dupa ce-si incheie actualul mandat in 2024, relateaza The Associated Press.Putin a prezentat miercuri aceste modificari ale Constitutiei pe care le propune,…

- Guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a demisionat miercuri, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat o serie de schimbari politice in discursul sau despre starea natiunii, relateaza agentiile TASS, Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Anuntul demisiei a fost facut de Medvedev intr-o…

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca vrea sa acorde camerei inferioare a Parlamentului atribuția de a nominaliza premierul impreuna cu alte responsabilitați, insa a adaugat ca vrea sa mențina un sistem prezidențial puternic, relateaza site-ul agenției Tass, scrie Mediafax.Bogdan…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca este deschis unei eventuale modificari a Constituției, care sa includa și anumite propuneri precum creșterea puterii Parlamentului și limitarea numarului mandatelor prezidențiale, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Ideea…