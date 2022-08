Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești sa ii surprinzi pe cei dragi ție cu deliciile din camara, dar te-ai saturat de vechile rețete, iar pentru iarna aceasta vrei ceva diferit fața de tot ce ai facut pana acum? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru dulceața de piersici. De ce ingrediente…

- Toate gospodinele se pregatesc intens in aceasta perioada pentru sezonul rece. Anul acesta vrei sa le faci celor dragi ceva puțin mai deosebit, dar ai ramas fara idei, iar totodata nu vrei sa petreci prea mult timp in bucatarie? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta pentru…

- Te-ai saturat sa stai ore in șir in fața aragazaului pe aceste temperaturi extreme, doar pentru a face delicii pentru a le depozita in camara, fiind ideale sezonului rece? Noi iți sarim in ajutor și iți aratam pas cu pas cum sa faci dulceața de capșuni la cuptor. Este simplu, iar gustul este inconfundabil!

- A venit vara, iar totodata sezonul in care multe gospodine pregatesc proviziile pentru anotimpul rece. Iți dorești sa pregatești ceva mai special? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru dulceața de pepene roșu. De ce ingrediente avem nevoie, dar și…

- Dulceața din flori de soc, rețeta bunicii. Este sezonul florilor de soc! Incearca sa profiți la maximum de ele, in fiecare an. Campurile sunt pline de tufișuri mari in care atarna florile grele. Acestea au un miros imbietor și pot fi culese, avand o larga intrebuințare. Ele se pot usca pentru a prepara…

- Ești un mare fan al florilor de tei? Iți place ceaiul din flori de tei? Ei bine, acum este momentul sa incerci și dulceața, fiind cu adevarat un desert unic. Ce-i drept, nu este prea cunoscuta aceasta rețeta, insa gustul o sa iți cucereasca papilele gustative și o sa devina una dintre favoritele tale!

- A inceput sezonul fructelor și al legumelor, astfel ca de acum inainte numeroase gospodine au dat startul pregatirilor pentru sezonul rece. Ei bine, pe langa deliciile cu care iți poți delecta papilele gustative iarna, ar fi bine sa ai și cateva borcane de dulceața de muguri de brad, asta fiindca are…

- Cu toții știm ca se aporpie perioada in care toate gospodinele se ocupa de „proviziile” pentru iarna. Noi iți prezentam cea mai simpla și delucioasa rețeta de nuci verzi. Iata și cateva trucuri care te vor ajuta sa ai parte de un desert unic. De ce ingrediente avem nevoie, dar și care este modul de…