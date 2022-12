Dulap informatic: o soluție pentru fiecare business Fiecare afacere are o componenta care ține de latura informatica, iar depozitarea și protejarea corespunzatoare a echipamentului poate fi uneori o problema, de aceea un dulap informatic poate fi o soluția pentru fiecare business. Daca te intrebi ce este și cum te ajuta mai exact, citește in continuare și vom clarifica aceste aspecte. Ce este un dulap informatic? Dulapul informatic reprezinta o soluție de depozitare in siguranța a sistemului informatic din cadrul businessului. Atunci cand discutam despre sistemul informatic nu ne referim la un simplu computer folosit zilnic pentru task-uri uzuale,… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul rece, condensul umple geamurile termopan și acest lucru se poate transforma intr-o adevarata problema. Descopera ce soluție ieftina și eficienta exista ca sa scapi de excesul de umezeala și sa previi apariția mucegaiului in casa.

- Daca am avea persoane responsabile, vizionare, in condițiile in care avem un razboi in țara vecina și este pusa in pericol securitatea și viața oamenilor, a copiilor din Republica Moldova, unica soluție ar fi unirea cu Romania, a declarat scriitorul și jurnalistul Val Butnaru , transmite Știri.md .…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, instituția care este proprietara fabricii și a brandului Clujana, spune ca unitatea nu va disparea.”Vreau sa spun ca fabrica nu va disparea. Ea nu va disparea ca brand Clujana. Brandul și activele, ce aveau ei, sunt la județ și sunt securizate. Ma refer…

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina a produs in toata lumea efecte secundare neașteptate, insa Rusia va pierde cel mai mult, in urma sancțiunilor occidentale. Acum vine ziua neagra cand Uniunea Europeana va interzice importurile de petrol rusești pe mare, incepand cu 5 decembrie 2022, care…

- Specialistii Universitatii Politehnica din Bucuresti au creat un sistem bazat pe energie geotermala si solara, care reuseste sa incalzeasca fara sa consume energie electrica conventionala.

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca, in sfarșit, comisia de negociere formata de Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara gasit o soliție pentru deblocarea proiectului parcarii multietajate din centrul orașului. Astfel, municipalitatea iși va ceda partea din teren, in schimbul careia va…

- Emil Brumaru era, in subsidiar, aidoma tuturor scriitorilor adevarati, fiinta cea mai delicata cu putinta - aproape fragila, as indrazni sa observ - care-si disimula, in identitatea (construita) de rebel al culturii, propriile temeri si inhibitii in fata „infernului" din celalalt. Am gasit deunazi,…

- Premierul susține ca analizarea amendamentului propus de PSD, potrivit caruia plafonarea prețurilor la energie sa se raporteze la consumul curent și nu la cel din 2021, este „o soluție foarte buna”.