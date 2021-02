Sortii au harazit ca in primul tur al probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, sa existe un duel integral romanesc, intre perechile Andreea Mitu/Raluca Olaru si Monica Niculescu/Patricia Tig. Simona Halep, a doua favorita la simplu, va face pereche cu tanara jucatoare australiana Charlotte Kempenaers-Pocz (16 ani), iar in prima runda cele doua vor avea ca adversare cuplul australian compus din Arina Rodionova si Storm Sanders. Irina Begu si argentinianca Nadia Podoroska vor juca in prima runda contra…