Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Bodo/Glimt, prima manșa a play-off-ului Conference League, se disputa joi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro. Doua posturi TV vor transmite in direct partida: Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Sepsi a avut un parcurs formidabil in acest sezon european. Le-a eliminat pe CSKA Sofia și pe Aktobe, iar…

- Sepsi este, fara indoiala, una dintre cele mai in forma formații ale Romaniei in acest sezon. Cu Liviu Ciobotariu pe banca, formația covasneana are un parcurs formidabil, atat in Superliga, cat și un Conference League, unde mai are un pas pana la grupele competiției. Turul dintre Sepsi și Bodo/Glimt…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) a prefațat manșa decisiva a duelului Sepsi - Aktobe, din turul III preliminar al Conference League, programata in Kazahstan, joi, de la ora 19:00. Sepsi și Aktobe au remizat in manșa tur, scor 1-1Aktobe - Sepsi va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1 și Digi…

- Centrul de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe are nevoie urgenta de donatori din grupa 0 RH negativ, pentru a putea salva viața unui pacient internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”. „Rugam toate persoanele cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani sa mearga…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu Otelul Galati, 1-1 (0-1), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Alexandru Mihai Pop (5), dupa o eroare comisa de slovacul Branislav Ninaj. Otelul s-a aparat exact aproape…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) a inceput mandatul de antrenor pe banca lui Sepsi OSK in mare stil, cu 4 victorii in primele 5 partide, inclusiv un 2-0 cu CSKA Sofia in Conference League. Dupa acel meci, „principalul” de la Sfantu Gheorghe a cerut un fundaș central. Dupa 2-0 la Sofia saptamana trecuta,…

- Meciul dintre Sepsi vs FCU Craiova a deschis etapa a 2-a din SuperLiga. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal. In minutul 89, Sepsi a reușit sa deschida scorul. Aganovici a centrat…

- Cu prezența de spirit și determinare, colegul nostru, sergent major Simo Laszlo-Iozsef, impreuna cu alți doi colegi polițiști aflați in misiune, au salvat viața unei persoane care era pe punctul sa se arunce de pe podul de peste Olt din municipiul Sfantu Gheorghe. In data de 12.07, la orele 03:11, un…