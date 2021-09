Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – In etapa a III-a a Ligii 3, Seria a VII-a, Progresul Ezeriș va juca sambata, 11 septembrie, de la ora 17:00, in deplasare, cu CS Armata Aurul Brad! Elevii lui Dorian Arbanaș n-au obținut pana acum niciun succes, fiind poziționați pe ultimul loc in clasament, cu doar un punct. Aurul Brad…

- Bucovina Darmanești a revenit in fotbalul județean cu o victorie obținuta pe teren propriu, scor 2-1, in fața celor de la Sporting Bunești. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii a V-a datorita golurilor marcate de Ciprian Holban și Radu Ignatescu. Seria I – Rezultatele primei etape: Viitorul Adancata…

- CS Ocna Mureș și Metalurgistul Cugir au remizat astazi, scor 2-2 (1-2), in ultima repetiție inaintea startului Ligii a 3-a, cele doua conjudețene fiind colege in Seria a IX-a. Formația de sub Dragana a condus in doua randuri, prin reușitele lui M. Lupu (21) și M. Neagu (41, lovitura libera), fiind egalata…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit marți țintarul ediției de campionat 2021-2022 a Ligii a III-a. Ca și anul trecut, cele trei formații sucevene aflate pe tabloul de concurs, Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni, au fost repartizate in Seria I, alaturi de Ceahlaul Piatra Neamț, ...

- SR Brașov, Kids Tampa Brașov și CS Olimpic Cetate Rașnov au fost repartizate in Seria a V-a! Comitetul de Urgența al FRF a aprobat componența nominala a seriilor Ligii a 3-a, ediția 2021/2022. Astfel, CS Olimpic Cetate Rasnov a fost repartizata in Seria V, alaturi de celalalte doua echipe brașovene,…

- Marius Șumudica are soarta decisa. Antrenorul de la CFR Cluj se lupta sa-și pastreze „fotoliul” pe banca tehnica a campioanei. Deși echipa din Gruia conduce cu maximum de puncte, 15, in clasamentul Ligii 1, ratarea calificarii in pay-off-ul Champions League n-a picat bine conducerii clubului. Patronul…

- La sfarșitul saptamanii trecute, cele trei formații din județul Suceava aflate de tabloul de concurs al Ligii a III-a au avut programate meciuri de pregatire.Pe Areni, sambata, colegele de serie Foresta și Ceahlaul Piatra Neamț au incheiat nedecis, 2-2. Oaspeții au inceput mai bine jocul și au ...

- Mario Boldea a optat pentru continuitate | Mijlocașul legat de Australia continua inca un sezon la Metalurgistul Cugir Mario Boldea a poposit sub Dragana vara trecuta și in scurt timp a cules aprecieri unanime, dovedindu-se unul dintre cei mai buni echipieri ai “roș-albaștrilor” in stagiunea in care…