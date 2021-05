Duduienii și clanul Sportivilor rămân fără mașinile furate din străinătate. 50 de percheziții Clanul Duduianu anunțase ca a terminat cu ilegalitațile și se ocupa cu afaceri curate, precum vanzarea de mașini aduse din strainatate. Polițiștii au facut insa zeci de percheziții in cautarea membrilor unor rețele care furau autoturisme de lux din vestul Europei. Printre cei vizați sunt și interlopi cunoscuți precum Cornel Schuster, zis Buburuza, din clanul Sportivilor și Amar Duduianu. Mașinile furate din strainatate erau aduse in Romania cu acte false. Funcționari din Sectoarele 4 și 5 erau apoi mituiți, pentru a ii ajuta pe membrii gruparilor sa inmatriculeze autovehiculele și sa le vanda… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Suspectii pretindeau ca au influenta asupra unor angajati din unele primarii, dar si asupra functionarilor…

