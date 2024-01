Ducesa Sarah Ferguson, diagnosticata cu cancer de piele Medicii i-au indepartat și trimis la analiza mai multe alunițe Ducesei Sarah Ferguson. Asta intr-o perioada deja dificila din punct de vedere al sanatații. Ducesa de York a suferit o intervenție chirurgicala reconstructiva in urma unei mastectomii. Conform reprezentanților, Ducesa ramane cu o stare de spirit buna, in ciuda faptului ca a fost dureros sa primeasca un nou diagnostic de cancer. Purtatorul sau de cuvant a declarat: „Dermatologul ei a cerut ca mai multe alunițe sa fie indepartate și analizate in același timp in care Ducesa era…