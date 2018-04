Ducele si ducesa de Cambridge l-au prezentat lumii pe fiul lor nou-nascut, pe treptele spitalului Lindo Wing.

„Ducesa de Cambridge a nascut in siguranta un baiat, la ora locala 11.01. Copilul are 3,800 de kilograme. Ducele de Cambridge a fost prezent la nastere. Alteta sa si copilul se simt bine”, a anuntat luni Palatul Kensington pe Twitter.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ

Kensington Palace (@) 23 aprilie 2018

Nou-nascutul este al cincilea in ordinea succesiunii la tron, dupa bunicul lui (printul Charles), tatal lui (printul William),…