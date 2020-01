Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea il invita la o discutie la primarie pe Costel Alexe, ministrul Mediului. Discutia ar urma sa aiba loc la o zi dupa ce Firea i-a cerut demisia lui Alexe, numindu-l "incompetent"."Vineri, 10 ianuarie, la ora 13.00, Primarul General, Gabriela Firea, il asteapta la sediul Primariei…

- Șeful Garzii de mediu a fost demis in scandalul poluarii. Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat ca, in urma discuției cu comisarul Gabriela Dorojan, au ajuns la concluzia ca este oportun ca aceasta sa nu mai ocupe poziția de comisar general al Garzii Naționale de Mediu. Propunerea va fi transmisa…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, joi, pe pagina personala de Facebook, ca va transmite Guvernului propunerea de incetare a calitatii de comisar general al Garzii Nationale de Mediu (GNM) a Gabrielei Dorojan. ‘In urma discutiilor avute in ultima perioada cu doamna comisar…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- Primarul general Gabriela Firea afirma, joi seara, ca, pentru bucuresteni, ”Orban=Dragnea”, avand in vedere refuzul de a aloca mai multi bani Primariei Capitalei. ”Domnul Orban este in razboi cu oamenii de cultura si cu tinerii din Bucuresti. Altfel, nu ar pomeni la orice iesire publica despre evenimentele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, apare intr-o filmare pe Facebook, din biroul de la Primaria Capitalei, in care se vede un calorifer electric.„Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate și multe blocaje financiare și administrative. Dar, nu dezarmam…

- Dupa patru ani, în care a deținut funcția de președinte interimar la PSD București, Gabriela Firea urmeaza sa fie aleasa oficial,luni, drept șefa social-democraților din Capitala. Validarea lui Firea are loc în contextul în care conducerea interimara a partidului se pregatește pentru…

- Au fost discuții aprinse in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD de marți seara. Printre cei care s-au contrat s-au numarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei și Marian Oprișan, 54 de ani, liderul din Vrancea al partidului.La ieșirea de la CEx, Gabriel Firea n-a negat conflictul cu…