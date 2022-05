Dublu transplant renal la Iași cu organe de la donator din Republica Moldova In premiera, la Centrul de Transplant Renal din Iași medicii au efectuat doua intervenții de transplant renal, cu organe prelevate de la Chișinau. Prelevarea rinichilor a avut loc la Spitalul ”Sf. Treime” din Chișinau, de la un barbat (42 de ani) in moarte cerebrala, in urma unui traumatism cranio-cerebral, transmite Ziarul de Iași. Primitorii sunt doi pacienți: un barbat, in varsta de 63 de ani, din Balți, Republica Moldova, care facea dializa de la inceputul anului, și un alt barbat, in varsta de 36 de ani, din Suceava, care de zece ani facea dializa. Prof. dr. Adrian Covic, coordonatorul Centrului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

