- Presedintele american, Donald Trump, a fost pus sub acuzare miercuri in Camera Reprezentantilor, al doilea „impeachment” istoric cu o saptamana inainte de sfarsitul mandatului sau care se incheie in confuzie si intr-un climat de tensiune extrema. Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat…

- FBI a anunțat, marți, in prima sa conferința de presa de dupa violențele de la Capitoliu, ca a identificat 170 de persoane implicate in revolta, dupa ce a examinat mii de probe digitale, noteaza BBC. Departamentul de Justiție și FBI a oferit marți o actualizare despre violențele de la Capitoliul SUA,…

- Joe Biden a promis ca, sub președinția lui, America va fi din nou pregatita sa-și asume rolul de lider mondial dar actul final al lui Donald Trump, care și-a îndemnat partizanii sa mearga sa protesteze în fața unui Capitoliu pe care ulterior l-au invadat îl va bântui pe scena…

- Evenimentele din Statele Unite au bulversat intreaga lume, insa cum au degenerat protestele pasnice in violente si de ce s-au adunat manifestantii in fata Capitoliului in 6 ianuarie, am incercat sa aflam de la jurnalistul Nick Yarst, care locuieste in Washington.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, condamna violențele care au avut loc miercuri la Capitoliu, in Washington, și spune ca acestea au șocat o lume intreaga și sunt o rușine pentru democrație și au șocat o lume intreaga. “Este o rusine pentru democratie. Speram ca tranzitia spre (presedintele…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a descris scenele din Washington - unde protestatari au patruns in cladirea Capitoliului - drept "rusinoase", solicitand un transfer pasnic de putere, scrie CNN, potrivit news.ro. "Rusinoase scene in Congresul american", a scris Johnson, miercuri, pe…