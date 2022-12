Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat de Gorj, Razvan Rotaru, in varsta de 45 de ani, care a fost in Parlamentul Romaniei din partea PPDD in perioada 2012-2016, a ajuns la Terapie Intensiva dupa ce ar fi inghitit 20 de pastile antidepresive, informeaza Observatornews. Razvan Rotaru se afla in localitatea Polovragi, de unde…

- Centrul comercial Mega Mall București a anunțat programul de Craciun și Anul Nou. Pe 24 decembrie 2022 și pe 31 decembrie 2022 clienții sunt așteptați in intervalul 10.00 – 19.00, respectiv 10.00 – 18.00, in timp ce pe 25 decembrie 2022 și pe 1 ianuarie 2023, centrul comercial va fi inchis. De asemenea,…

- Din vara anului 2022, Spitalul Spitalul CFR din Timișoara are angajata o maicuța pe postul de medic primar de Medicina Interna. La spital, imbraca deopotriva halatul alb cu stetoscopul la gat, dar și haina monahala. „Asta a fost randuiala lui Dumnezeu. Daca m-ați fi intrebat acum cațiva ani ce o sa…

- A inceput cu un simplu cabinet al unui medic specialist endocrinolog, iar astazi este unul dintre numele mari din domeniul serviciilor private de sanatate din Oltenia. Dupa 13 ani de evolutie continua, Centrul Medical Phoenix are clinici in patru judete – Dolj, Olt, Valcea si Gorj – si reuseste sa ofere…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va cumpara medicamente de peste 29 de milioane de euro in baza unui acord-cadru. Durata acestuia va fi de 24 de luni, iar valoarea in lei este de 146.270.738 de lei. Contractul va fi atribuit prin licitație publica in data de 23 noiembrie. Achiziția este imparțita…

- Fostul mare tenismen Ion Tiriac, cel care i-a fost mentor Simonei Halep, susține ca sportiva se afla intr-un moment de cumpana, care cel mai probabil. ii va schimba cariera, dupa anunțul ca a fost depistata pozitiv. „Cred ca Simona are o problema mare. S-ar putea sa fie o problema care sa ii schimbe…