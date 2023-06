Stiri pe aceeasi tema

- Oradea a fost gazda Campionatului European al vatmanilor, organizat in premiera in tara noastra. 25 de echipe, din 19 tari, au avut de infruntat mai multe obstacole de la carma tramvaielor oradene. De departe, cea mai spectaculoasa proba a fost cea de bowling, in care tramvaiele au lovit o minge cu…

- ​Garbine Muguruza și-a surprins vineri fanii, fosta lidera WTA anunțand pe rețelele sociale ca se va marita. Arthur Borges este numele alesului, iar dubla campioana de Grand Slam a postat o poza romantica alaturi de viitorul soț.

- Presa din strainatate a reacționat, sambata, dupa ce Simona Halep, 31 de ani, fost lider mondial, a fost acuzata de o a doua incalcare a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Spotmedia.ro.„Simona Halep a primit cele mai grave acuzații de dopaj din…

- Sofia Kenin a invins-o joi pe Aryna Sabalenka și amintea de jucatoarea care se impunea la Australian Open 2020, dar forma buna a americancei nu a durat prea mult și aceasta s-a oprit in turul trei al turneului „WTA 1000” de la Roma.

- Barbora Krejcikova a caștigat singurul Grand Slam al carierei pe zgura (Roland Garros 2021), dar sportiva din Cehia nu trece prin cea mai buna perioada și a fost eliminata in optimi la turneul „WTA 1000” de la Madrid.

- Sorana Cirstea și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Miami, competiție dotata cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Jucatoarea din Romania o va infrunta pe Petra Kvitova, locul 12 WTA. Sportiva din Cehia a invins-o in trei seturi de Ekaterina Alexandrova (Rusia, 18 WTA). Sorana…

- Petra Kvitova (33 de ani, numarul 12 WTA) a trecut, in faza „sferturilor” de finala ale turneului de la Miami, de rusoaica Ekaterina Alexandrova (28 de ani, numarul 18 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-3, la capatul unei partide care a durat puțin peste doua ore de joc. Kvitova o va infrunta in semifinalele competiției…

- Calificata in semifinalele turneului WTA 1000 de la Miami, dupa ce a trecut in sferturi de Aryna Sabalenka, Sorana Cirstea o va intalni in penultimul act al competiției pe Petra Kvitova (12 WTA).