Bogatul emirat Dubai a renunțat la taxa de 30% pe vanzarile de bauturi alcoolice, au anunțat distribuitorii, cu scopul de a atrage mai mulți turiști, pe fondul concurenței intre marile orașe din regiunea Golfului, transmite AFP. Suprimarea acestei taxe, anunțata pe rețelele sociale de Maritime and Mercantile International (MMI) și African and Eastern, dar neconfirmata de autoritați, va permite reducerea prețurilor printre cele mai ridicate din lume (o halba de bere/jumatate de litru – in medie cincisprezece euro). ”A cumpara bauturile preferate a devenit mai ușor și mai puțin costisitor”, a anunțat…