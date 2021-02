Stiri pe aceeasi tema

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…

- Alexandra Dinu s-a nascut pe data de 3 ianuarie 1981, la București. Este o actrița și prezentatoare de televiziune care a aparut și in filme in Italia și America. Iata in ce filme a aparut Alexandra Dinu. In ce filme a aparut Alexandra Dinu – de la A la Z Prima ei apariție la televiziune […] The post…

- In Finala X factor 2020 italienii de la Super 4 au cantat cu frații Ristei și au facut o demonstrație de voce, energie și echilibru. Florin și-a scos asul din maneca și a venit pe scena cu o surpriza neașteptata: Dan Ristei.

- AOC a lansat modelul AGON AG493UCX de 49 de inchi, cu un raport de 32:9, care combina doua ecrane QHD de 27 de inchi intr-unul singur. Monitorul AG493UCX are un design fara rama pe 3 laturi și ofera o excelenta experiența captivanta pentru gamerii entuziaști. Fiind membru al gamei de monitoare AGON,…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou album de studio, "Plastic Hearts", al saptelea din discografia ei, si a publicat pe retelele de socializare un mesaj in care le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor, informeaza contactmusic.com. In varsta de 28 de ani, artista s-a declarat…

- Iulian Selea fost membru al trupei Maxim și in audițiile X Factor a obținut 4 de „Da” din partea juraților. Tanarul de 21 de ani a interpretat piesa „Writing's On The Wall” și a convins-o pe Loredana ca merita un scaun.