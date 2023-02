Stiri pe aceeasi tema

- DSVSA Alba continua inregistrarea și autorizarea unitaților din domeniul alimentar. Cate au fost inregistrate in luna ianuarie Inregistrarea și autorizarea unitaților alimentare pentru desfașurarea activitaților de alimentație publica, industrie alimentara și vanzare cu amanuntul este una de baza a…

- DSVSA Alba: Peste 50 de unitați au primit inregistrare sanitar-veterinara in ianuarie 2023. Ce firme se mai deschid in județ DSVSA Alba: Peste 50 de unitați au primit inregistrare sanitar-veterinara in ianuarie 2023. Ce firme se mai deschid in județ Inregistrarea și autorizarea unitaților alimentare…

- Un nou acordul intre Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) din Romania si Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova, privind cooperarea bilaterala in domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, prin care…

- Verificari ale inspectorilor DSVSA Alba, in perioada sarbatorilor de iarna 2022: 18 avertismente, amenzi de peste 100.000 de lei și peste 200 kg de carne confiscate Verificari ale inspectorilor DSVSA, in perioada sarbatorilor de iarna 2022: 18 avertismente, amenzi de peste 100.000 de lei și peste 200…

- FOTO: Conacul Zalanyi din Alba, scos la vanzare la prețul unui apartament. Cum arata domeniul, incremenit in timp Un conac din Alba a fost scos la vanzare de Sotheby’s International Realty la prețul de 64.000 de euro. Proprietatea se afla la Roșia de Secaș și dateaza de la jumatatea secolului XIX. …

- Amenzi de peste 120.000 de lei dupa controale DSVSA Alba la nivelul județului. Ce au descoperit inspectorii sanitar-veterinari Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din Alba au intensificat controalele oficiale, in perioada 21 noiembrie 2022 – 6 ianuarie 2023, cu ocazia Sarbatorilor…

- Conform ultimei declaratii de avere, depusa in mai 2022, Melania Tamara Covaci a declarat un teren agricol de 3 hectare, dobandit in anul 1991, la Nazarcea, prin hotarare judecatoreasca Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor…

- DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic, OBLIGATORIU la carnea provenita de la porcul sacrificat in gospodarie. Precizari pentru cetațeni DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic, OBLIGATORIU la carnea provenita de la porcul sacrificat in gospodarie. Precizari pentru cetațeni Direcția Sanitara Veterinara…