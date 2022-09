Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, saluta anuntul cancelarului german Olaf Scholz potrivit caruia Romania, Croatia si Bulgaria indeplinesc toate conditiile si ar trebui primite in Spatiul Schengen. „Ma bucur mult ca ajutorul vine de la unul dintre cei mai importanti lideri de stanga…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi in doua TIR-uri incarcate cu diverse bunuri, 103 cetateni din diferite state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Spatiul Schengen. Astazi, la Punctul de…

- Dintre țarile Europei de Est și de Sud, Romania e singura care n-a amanat meciuri ale reprezentantelor care lupta pentru a merge in grupele europene. In schimb, multe state, in frunte cu Ungaria, Serbia, Bulgaria și Croația, au amanat chiar mai multe jocuri, in vreme ce campionatele din Grecia și Cipru…

- “Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, a deschis in luna iulie primul sau magazin din Cehia, in cadrul centrului comercial Westfield Chodov din Praga. Cu aceasta noua deschidere, Teilor ajunge la un numar de 63 magazine fizice, fiind prezent…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 53 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan, Turcia și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen, ascunsi in doua automarfare inmatriculate…

- Romania a facut progrese remarcabile in materie de crestere economica, fata de perioada anterioara aderarii la UE. In acest sens, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor este indicatorul macroeconomic cel mai relevant, exprimand suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor produse…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi ca razboiul din Ucraina ”va dura” si ca francezii trebuie sa se pregateasca pentru intreruperea totala a livrarilor de gaz rusesc, de care Moscova se foloseste ca de o ”arma de razboi”, informeaza AFP. „Trebuie sa ne pregatim cu totii pentru aceea…