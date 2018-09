Stiri pe aceeasi tema

- Preventie la Constanta contra raspandirii pestei la oi si capre foto: pixabay.com. În judetul Constanta, Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor intensifica masurile de prevenire a aparitiei virusului pestei micilor rumegatoare în România, dupa semnalarea…

- Medicii veterinari si crescatorii de ovine si caprine au fost informati despre o noua boala care ameninta animalele: pesta micilor rumegatoare. Primele focare au fost confirmate in Bulgaria.

- * Agentia Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a dispus interzicerea intrarii de ovine si caprine din Bulgaria si Turcia in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la granita romano-bulgara. Pentru a preveni extinderea pestei porcine africane din Romania in Bulgaria,…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita a luat masuri de prevenire a introducerii virusului pestei micilor rumegatoare, primul focar fiind confirmat in Bulgaria.

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe malul drept al Dunarii, situate la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de municipiul Constanta,…

- Proprietarii fermeleor de ovine si caprine, dar si crescatorii individuali de oi si capre din partea de sud a tarii primesc o alta veste-soc. In urma cu doua zile, autoritatile romane au instituit o noua alerta de pesta, de aceasta data la efectivele de oi si capre, in judetele de la la granita dintre…

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in localitatea tulceana Grindu, a anuntat miercuri subprefectul Mihai Manoliu, in cadrul unei sedinte…