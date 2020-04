DSP Dolj: Testările Covid-19 s-au extins conform noului algoritm DSP Dolj a anunțat inca de saptamana trecuta ca testarile pentru depistarea persoanelor infectate cu noul coronavirus vor fi extinse ca urmare a schimbarii metodologiei transmise de autoritați. Noul algoritm de testare este mai flexibil, menționa directorul DSP Valeria Andreescu in urma cu cateva zile, și va permite prelevarea mai multor probe. Testari la centrele medico-sociale și caminele de batrani DSP Dolj a inceput testarea personalului de ingrijire din centrele medico-sociale și caminele de batrani. Conform Ordonanței Militare nr. 8, personalul din aceste centre se izoleaza la locul de munca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

