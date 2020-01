Stiri pe aceeasi tema

- Circa 15 parinți ai elevilor de la Liceul German din Arad au protestat in fața școlii, dupa ce 13 elevi au ajuns la spital luni, la 10 zile de la efectuarea in școala a unei acțiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

- Cursurile la Liceul German din Arad raman suspendate azi și maine in urma problemelor legate de deratizare și vor fi reluate, cel mai probabil, luni, dupa ce vor fi continuate in aceasta perioada acțiunile de curațenie. 40 de elevi au ajuns la spital, cu simptome de intoxicație, dupa dezinsecție. Purtatorul…

- Ministerul Sanatatii precizeaza, marti, ca un numar de 40 de copii de la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" au ajuns la spital cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi, simptome care ar fi...

- Prima zi de scoala din acest an s-a incheiat la spital pentru 24 de elevi cu varste intre 11 si 13 ani ai unui liceu din Arad. Cu totii prezentau simptome de intoxicare si totul dupa o actiune de igienizare efectuata cu trei zile inainte de sfarsitul vacantei.

- Un incident grav a avut loc, luni, la Liceul German din Arad. 18 copii au ajuns la Spitalul Județean prezentind simptomele unei intoxicații. Vineri, inaintea inceperii celui de-al doilea semestru, in școala a avut loc o dezinsecție. Aceasta ar fi cauza starilor de rau acuzate de copii. O echipa operativa…

- Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Constantin Catana, a declarat, pentru AGERPRES, ca pana la ora transmiterii acestei stiri au ajuns la spital sapte copii, insa in urma discutiilor cu parintii elevilor din mai multe clase, sunt asteptati si altii, pentru ca au simptome specifice unei intoxicatii.…

- Pericol sau coincidența tragica, in weekend, intr-un bloc de pe strada Mioriței din Timișoara. Echipajele de ambulanța au fost chemate sa acorde asistența medicala pentru opt persoane, dintre care patru copii. Doi dintre copii au decedat la spital. Mai mult, luni dimineața, mama unuia dintre cei decedați…

- Mii de timișeni sufera in aceasta perioada din cauza infecțiilor virale specifice sezonului rece. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica... The post Peste 70 de timiseni, internati de urgenta in spital appeared first on Renasterea banateana .