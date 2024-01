Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Adjud Bacau, in zona localitatii Gheorghe Doja, judetul Bacau, un autotren a intrat in coliziune cu un autoturism ce era oprit pentru a acorda prioritate la o trecere de pietoni. "Din impact, autoturismul a acrosat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Ploiesti Brasov, localitatea Banesti, judetul Prahova, a avut loc o coliziune fata spate intre o autoutilitara si un autocamion. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1…

- Șoferii sunt atenționați asupra faptului ca, joi dimineața, 7 decembrie, se circula in condiții de carosabil umed pe mai multe drumuri din țara. Se semnaleaza precipitații, inclusiv sub forma de ninsoare, in zona montana din mai multe județe. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Centrul Infotrafic din IGPR anunta ca, luni, la ora 21.00, mai erau inchise 2 tronsoane de drumuri nationale. De asemenea, este restrictionata circulatia vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone pe DN 3 Cobadin - Ostrov, in judetul Constanta.UPDATE - Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Mai multe tronsoane de drumuri nationale din judetele Bacau, Constanta, Braila, Galati, Tulcea si Vaslui sunt inchise traficului luni dimineata, din cauza vremii nefavorabile. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca luni dimineața erau inchise din cauza conditiilor…

- Lista completa a drumurilor inchise in Romania, din cauza ninsorii și viscolului, astazi, 27 noiembrie Poliția Romana a transmis lista cu drumurile inchise luni, 27 noiembrie, din cauza ninsorilor și viscolului. Centrul Infortrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca luni, 27…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca duminica, la ora 10.00, sunt inchise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 36 tronsoane de drumuri naționale.

- Daca porniți la drum: Cod ROȘU in Sud. A2 si 20 de drumuri nationale inchise de viscol. Autocar plin cu ucraineni, rasturnat Daca porniți drum trebuie sa știți ca Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica, la ora 8.00, sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice…