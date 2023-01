Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,8 grade s-a produs, vineri dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 9:15, la o adancime de 110 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61 km NE de Ploiesti, 78 km SE de Brasov, 109 km N de Bucuresti,…

- Un seism cu magnitudinea 3,6 grade s-a produs, marți, la ora 7:42, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 115 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 69 km E de Brasov, 77 km NE de Ploiesti, 116 km S de Bacau, 122 km V de Braila,…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea in ultimele 12 ore. Potrivit INFP, in ziua de 19 Ianuarie 2023 la ora 22:46:28 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 17km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 17 Decembrie 2022, la ora 07:42:58 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adancimea de 144km.Intensitate: IIIPotrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti,…

- In ziua de 9 noiembrie 2022, la ora 15:16:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 82km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 104km S de Bacau, 114km V de Galati,…

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km. Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 117km V de Braila, 120km V de Galati, 122km N de Bucuresti, 123km S de…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca, duminica dimineața, in Romania s-a inregistrat un cutremur de suprafața. In ziua de 30 octombrie, la ora 05:07:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea…