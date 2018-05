Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a scufundat in lacul Ghioroc, aflat in apropierea localitații cu același nume din județul Arad. „In aceste momente 4 echipaje a Detașamentului de Pompieri Arad, 1 descarcerare grea, 1 de scafandrii și 2 SMURD intervin in zona lacului Ghioroc. „Un autoturism…

- Laura si Adelina, doua fete de 24 si 26 de ani din Arad, si-au gasit sfarsitul intr-un mod tragic, dupa ce au plonjat cu masina in lacul Ghioroc din Arad. Laura si-a postat o fotografie pe Facebook cu putin timp inainte sa moara.

- Tragedie duminica seara la Ghioroc, in judetul Arad. O masina in care se aflau patru tineri a cazut in lacul din comuna. Aflate pe locurile din fata, cu centurile de siguranta prinse, doua fete au murit. Prietenii lor au iesit singuri la mal.

- Doua tinere au murit, duminica seara, dupa ce masina in care se aflau alaturi de alti doi barbati a plonjat de pe un drum agricol in lacul Ghioroc, din judetul Arad, transmite corespondentul MEDIAFAX.