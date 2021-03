Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. “Be gay”, “do crime” si “LGBT” sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Sociologul Gelu Duminica a comentat acest…

- Interpretul de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, se afla in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din Capitala. Artistul este bolnav de COVID-19, plamanii fiindu-i afectați in proporție de 70%. „In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu.…

- Un barbat din orașul Rașnov, județul Brașov, a fost confundat de catre polițiștii locali cu fratele sau decedat in 2019. Astfel, pe numele barbatului decedat a fost scris un avertisment din cauza ca a ieșit pe strada, dupa ora 23.00, fara a avea declarație pe proprie raspundere asupra sa, așa cum cere…

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…

- Partia Carp, aflata pe domeniul schiabil de mare altitudine din Sinaia, este deschisa oficial duminica. E printre cele mai inclinate din tara si singura partie neagra omologata de pe Valea Prahovei. „Carpul este una dintre cele mai dificile si abrupte partii omologate din tara noastra. Si cu siguranta,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prefectul Municipiului București a atacat in instanța actele administrative referitoare la cladirea din str. Știrbei Voda 132 și, drept urmare, orice acțiune de demolare sau construire in acest caz este suspendata. “Cladirea din strada Stirbei…

- Mersul trenurilor a fost afectat pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Otopeni din cauza lucrarilor de intreținere de pe aceasta linie care a fost inaugurata in urma cu o luna. Mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. „Avand in vedere solicitarile CFR Infrastructura pentru…

