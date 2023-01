Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren s-a produs vineri, la Berbesti, in apropierea unei gospodarii, din cauza precipitatiilor abundente din ultima perioada, din acelasi motiv producandu-se si tasarea platformei unui drum judetean catre Manastirea Frasinei, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru…

- Precipitațiile abundente din ultima perioada din judetul Valcea au provocat alunecari de teren in Berebsti si in Gura Vaii. La dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența General Magheru al județului Valcea s-au primit doua notificari privind producerea unei alunecari de teren și a unei…

- Una din halele din cadrul Parcului industrial Tetarom I din Cluj-Napoca a luat foc, in jurul orei 19.00. In hala funcționeaza mai multe firme. La fața locului acționeaza cinci autospeciale și trei auto-platforme pentru intervenții și salvari de la inalțimi ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- O locomotiva din Dej a luat foc, sambata dimineața, potrivit ISU Cluj. Din fericire, nu s-au inregistrat victime umane, doar pagube materiale. Locomotiva tracta o garnitura de vagoane fara pasageri. Pentru a se acționa asupra flacarilor a fost necesara intreruperea curentului electric din liniile de…

- O biserica veche de 70 de ani, din Vaslui a fost mistuita de flacari. Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de cos de fum defect si neprotejat termic. Incendiul a izbucnit la acoperisul bisericii din satul Chersacosu, din Vaslui. Cei care au dat alarma au fost cetațenii, care au fost alertați…

- Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat, aseara, pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment…

- Peste 80 de persoane s-au autoevacuat dintr-o cladire din municipiul Timisoara, duminica seara, dupa ce au simtit un miros intepator care provoca tuse."In urma apelului primit pe SNUAU 112 (...) am fost solicitati sa intervenim in Timisoara, pe strada Zavoi, in urma unui miros puternic si intepator…