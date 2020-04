Stiri pe aceeasi tema

- In Italia a scazut atat numarul deceselor, cat si al imbolnavirilor cu COVID-19, dar masurile de distantare sociala se prelungesc pana la 3 mai. In Vinerea Sfanta, la Vatican, toate slujbele si procesiunile pascale au avut loc ieri fara credinciosi. Nu la Colosseum, asa cum se obisnuia de ani de zile,…

- Papa Francisc a criticat, in comentariile scrise pentru saptamanalul catolic britanic The Tablet, "discursurile populiste" si deciziile politice "selective" care a constatat ca sunt luate in Europa, scrie agerpres.ro. "E foarte usor sa ne amintim de discursurile lui Hitler din 1933, care nu…

- Papa Francisc i-a binecuvantat pe oamenii de pretutindeni, in contextul pandemiei de coronavirus. De regula binecuvantarea Urbi et Orbi o da numai Suveranul Pontif, iar acest lucru se intampla doar in ziua alegerii sale ca urmas al Sfantului Apostol Petru, in ziua de Pasti si in ziua de Craciun. Contexul…

- Papa Francisc nu va mai realiza anul acesta traditionala ceremonie de spalare a picioarelor in memoria lui Iisus si a discipolilor sai, in joia sfanta, a anuntat vineri pe Twitter prefectul Congregatiei pentru Cultul Divin si Disciplina Sacramentelor, cardinalul Robert Sarah, relateaza...

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, vine cu un mesaj surpriza pentru Sorina Pintea, dupa ce ex-ministrul Sanatații a ajuns in arest. Procurorii DNA o acuza pe Pintea de luare de mita, insa Udrea, care are probleme penale mai vechi, este sceptica privind veridicitatea acuzațiilor.Citește…

- Un copil a fost in centrul atentiei la audienta generala, tinuta de Papa Francisc. In timpul ceremoniei de la Vatican, micul enorias a urcat pe scari si s-a plimbat prin fata Suveranului Pontif si a cardinalilor.

- Papa Francisc a numit, miercuri, prima femeie care detine un post de rang inalt in Secretariatul de Stat al Sfantului Scaun, centrul diplomatic si administrativ de la Vatican, dominat de barbati, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.