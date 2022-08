Drumeție, antrenamente și călătorie în jurul siluetei, într-o inedită evadare în Retezat Cei care doresc sa imbine dragostea pentru natura cu pasiunea pentru sport și o viața sanatoasa au ocazia sa faca acest lucru intr-o excursie la Raușor, in Retezat. „In perioada 12-14 august, te invit intr-un colț salbatic al Carpaților, mai precis in Retezat, la Raușor, sa petrecem doua zile de recreere, mișcare și sa facem […] Articolul Drumeție, antrenamente și calatorie in jurul siluetei, intr-o inedita evadare in Retezat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care este metoda inedita a Soniei Argint, pentru a-și menține greutatea, dupa ce in adolescența a avut probleme cu kilogramele. Vedeta recunoaște acum ca a fost pufoasa. Prezentatoarea TV se afla intr-o forma fizica de invidiat și a dezvaluit ce face pentru a se menține la greutatea ideala. Sonia Argint…

- Dupa ce, in 2013, pasiunea pentru Asia a dat naștere primei ediții Asia Fest, un festival explorator de cultura, atat tradiționala, cat și contemporana, Asian Food Fest aduce curioșilor și pasionaților o noua ediție a evenimentului ce are in prim plan gas

- O versiune inedita a melodiei "Starman" a lui David Bowie, realizata pe baza emblematicului show sustinut de regretatul artist britanic in cadrul emisiunii "Top of the Pops", a fost lansata pentru a marca implinirea a 50 de ani de la aparitia pe piata a discului "The Rise And Fall of Ziggy Stardust…

- N. D. Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova marcheaza venirea anotimpului estival cu o prezentare inedita de flori de mina, in cadrul expozitiei temporare „Grație și frumusețe in lumea cristalelor”. Expoziția a fost deschisa ieri la sediul muzeului din Palatul Culturii Ploiești, iar potrivit…

- VIDEO REPORTAJ Metoda inedita de adunare a gunoaielor din lacul Obreja de Capalna. Mizeria din apa, curațata cu un utilaj plutitor Aproape opt tone de deșeuri au strans in doar trei zile, de pe lacul de acumulare de la Obreja de Capalna, Ian și Martin cu mica lor barja de colectat deșeuri, ”Priceless”.…

- Cercetati pentru evadare La data de 16 mai a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei 3 au efectuat verificari la domiciliul unui barbat, de 31 de ani, care se afla sub masura preventiva a arestului la domiciliu, acesta neputand fi identificat la adresa. La data de 16 mai a.c., in jurul…

- In aceasta noapte ISU Mureș a intervenit la trei intervenții, dupa cum urmeaza:-in jurul orei 23:50, degajare copac cazut in municipiul Targu Mures, strada Gh.Doja. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detasamentului Tg.Mures. -in jurul orei 01:40, incendiu produs la o autoutilitara pe autostrada…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Panciu cauta un minor, in varsta de 12 ani, care in data de 4 mai a.c., in jurul orei 13.00, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ultima data, acesta a fost vazut de mama lui in jurul orei 11.00 la școala, fiind elev in clasa […] Articolul UPDATE!…