Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc a intervenit noaptea trecuta cu 10 utilaje cu lama pentru deszapezirea cailor de circulație din zona de munte a județului Suceava. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, in zona pasului Tihuța, la limita județelor Suceava și ...

- Noaptea trecuta a venit iarna in Pasul Tihuța, unde ninsoarea și viscolul au doborat mai mulți copaci. Utilajele de deszapezire n-au lipsit din zona. Noaptea trecuta a venit iarna in zonele de munte ale județului. In Pasul Tihuța a nins viscolit, temperatura scazand la -1 grad Celsius. Stratul de zapada…

- Vești bune pentru cei care așteapta cu nerabdare zapada! Ninge pe Transalpina si Transfagarașan! Drumarii au intervenit cu utilaje de deszapezire, deoarece la munte este viscol. Iata ce au transmis specialiștii!

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a anunțat ca de joi dimineața, de la ora 8.00, podul rutier de la Milișauți este inchis circulației in vederea executarii lucrarilor de reabilitare și prin urmare traficul a fost deviat și s-a instalat semnalizarea rutiera privind rutele ...

- Prima ninsoare a sezonului a cazut luni de dimineața pe Transfagarașan, drumarii ieșind sa curețe drumul la primele ore, dupa cum a scris pe pagina de Facebook Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov.Drumarii au anunțat ca utilajele de deszapezire de la DistrictulBalea au intervenit azi dimineața…

- ”Tronsoane din aceasta autostrada vor incepe sa fie date in circulatie de anul viitor. In primul rand cele doua de pe Ploiesti – Buzau, primele doua loturi care fac jonctiunea cu A3 Ploiesti – Bucuresti. Eu cred ca, desi termenul e 2025, la cum e progresul pe Buzau – Focsani unde sunt 4 loturi, eu sunt…

- Circulatia pe DN1, la iesirea din Predeal, va fi restrictionata timp de doua saptamani, din cauza unor lucrari ce vor fi efectuate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. In aceasta perioada se va circula alternativ pe un sens pe pasajul peste calea ferata de la iesirea din Predeal spre Bucuresti,…

- Metoda de inșelaciune "Accidentul", care a facut in ultimii ani in județul Suceava zeci de victime, continua sa fie incercata de diferiți escroci care contacteaza persoane in varsta.O dovada in acest sens este cazul de duminica seara, cand, in jurul orei 22.00, polițiștii de la Secția ...